Человеческие кости нашли во время ремонта трубопровода в Петербурге

Рабочие обнаружили человеческие кости во дворе одного из домов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Останки неустановленного человека были найдены 9 января текущего года на Средней Подъяческой улице. Костные фрагменты были раскопаны во время ремонта трубопровода.

В настоящий момент изъятые останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В ходе доследственной проверки правоохранители установят личность погибшего и причину его смерти и примут решение о возбуждении уголовного дела.