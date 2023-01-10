Человеческие кости нашли во время ремонта трубопровода в Петербурге

Рабочие обнаружили человеческие кости во дворе одного из домов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Останки неустановленного человека были найдены 9 января текущего года на Средней Подъяческой улице. Костные фрагменты были раскопаны во время ремонта трубопровода.
В настоящий момент изъятые останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В ходе доследственной проверки правоохранители установят личность погибшего и причину его смерти и примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что московские следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения мумифицированного тела женщины в отеле Vertical Boutique в центре столицы. По предварительным данным, смерть россиянки наступила из-за передозировки наркотиками.