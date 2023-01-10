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43 минуты назад

Человеческие кости нашли во время ремонта трубопровода в Петербурге

Газета.Ru

Рабочие обнаружили человеческие кости во дворе одного из домов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Человеческие кости нашли во время ремонта трубопровода в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Останки неустановленного человека были найдены 9 января текущего года на Средней Подъяческой улице. Костные фрагменты были раскопаны во время ремонта трубопровода.

В настоящий момент изъятые останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В ходе доследственной проверки правоохранители установят личность погибшего и причину его смерти и примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что московские следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения мумифицированного тела женщины в отеле Vertical Boutique в центре столицы. По предварительным данным, смерть россиянки наступила из-за передозировки наркотиками.

Происшествия,Следственный комитет,
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