Пострадавших в результате крушения Ан-2 в НАО доставили в больницу

Всем пострадавших в результате крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) доставили в окружную больницу, сообщается на сайте пресс-службы администрации российского региона.

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Главврач медучреждения рассказал, что к ним поступило десять пациентов: один в крайне тяжелом состоянии, четверо в тяжелом, остальные в удовлетворительном. Одного человека уже прооперировали, один находится в реанимации, еще один готовится к операции.

«После проведенных обследований принято решение отправить одного из пациентов рейсом санитарной авиации в Архангельск», — говорится в заявлении властей.

О ЧП стало известно 9 января. Ан-2, на борту которого находились 12 человек, совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. Воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. По предварительным данным, крушение произошло из-за обледенения самолета.