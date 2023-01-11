Выпавшая с балкона в Твери девушка оставила предсмертное сообщение

Установлена личность девушки, тело которой 9 января было обнаружено под окнами дома в Твери. Об этом сообщает АиФ-Тверь со ссылкой на Telegram-канал "Тверская телега".

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По информации источника, погибшей оказалась 24-летняя Валерия. Девушка проживала в Анапе, а в Тверь приехала на праздники к родственникам.

Согласно имеющимся данным, в Твери девушка встретила мужчину, к которому начала испытывать чувства, однако тот не ответил ей взаимностью. По одной из версий, в телефоне погибшей якобы было обнаружено сообщение, которое перед смертью она отправила возлюбленному.

Правоохранительные органы в настоящий момент выясняют обстоятельства смерти девушки.