В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

В Красногорском городском округе Московской области загорелся склад. Площадь пожара составила порядка 240 кв. метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник пояснил, что «на седьмом километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное загорелось складское помещение».
Собеседник агентства отметил, что площадь возгорания составляет 240 кв. метров.
Специалисты выясняют причины возгорания. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что загорелось здание автосервиса на северо-востоке Москвы. Площадь составила 1 тыс. кв. метров.