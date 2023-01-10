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18 минут назад

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

Илья Родин

В Красногорском городском округе Московской области загорелся склад. Площадь пожара составила порядка 240 кв. метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник пояснил, что «на седьмом километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное загорелось складское помещение».

Собеседник агентства отметил, что площадь возгорания составляет 240 кв. метров.

Специалисты выясняют причины возгорания. Данных о пострадавших пока нет.

СМИ: к тушению пожара в здании на северо-востоке Москвы привлекли вертолеты

Ранее сообщалось, что загорелось здание автосервиса на северо-востоке Москвы. Площадь составила 1 тыс. кв. метров.

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