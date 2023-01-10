В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

В Москве задержали подозреваемых в расклеивании рекламы наркошопов в метро

Lenta.ruиещё 1

В Москве задержали двух 19-летних молодых людей, которых заподозрили в расклеивании 30 рекламных объявлений наркошопов в столичном метро. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

В Москве задержали подозреваемых в расклеивании рекламы наркошопов в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигурантам грозит наказание по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

По версии следствия, 30 и 31 декабря задержанные вместе с неустановленными лицами разместили в вагонах объявления с информацией о площадке, на которой продаются запрещенные вещества. По делу назначена проверка — его могут переквалифицировать в уголовное.

Ранее сообщалось, что в 2022 году правоохранители изъяли девять тонн марихуаны из незаконного оборота в России.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители