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21 минуту назад

В регионе РФ ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

Елена Прошина

Управление общественных связей администрации города Мегион (ХМАО) сообщило о введении режима повышенной готовности из-за коммунальной аварии.

Согласно сообщению ведомства, на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина произошёл прорыв теплотрассы. Несколько жилых домов остались без отопления во время сильных морозов до -37°C. «В Мегионе жесть: в -37 произошел крупный прорыв на теплотрассе. Котельная аварийно прекратила работу, почти весь город начал погружаться в холод», – говорится в сообщении. Местные СМИ заявляют, что циркуляция воды в системе теплоснабжения восстановлена, однако жители города сообщают о появлении только холодной воды. Батареи, по словам жителей Мегиона, остывают без горячей воды.

В ведомстве также добавили, что в данный момент в городе решается вопрос о переводе пациентов из отделений хирургии, реанимации и травматологии в окружную больницу Нижневартовска.

Ранее посёлок Демидов под Екатеринбургом остался без отопления в - 40°C.

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