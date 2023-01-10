В регионе РФ ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

Согласно сообщению ведомства, на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина произошёл прорыв теплотрассы. Несколько жилых домов остались без отопления во время сильных морозов до -37°C. «В Мегионе жесть: в -37 произошел крупный прорыв на теплотрассе. Котельная аварийно прекратила работу, почти весь город начал погружаться в холод», – говорится в сообщении. Местные СМИ заявляют, что циркуляция воды в системе теплоснабжения восстановлена, однако жители города сообщают о появлении только холодной воды. Батареи, по словам жителей Мегиона, остывают без горячей воды.