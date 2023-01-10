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1 час назад

Житель Якутии поссорился с коллегой и забил его до смерти молотком

Газета.Ruиещё 1

В Якутске перед судом предстанет 32-летний местный житель, который убил своего коллегу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Россиянин поссорился с коллегой и забил его до смерти молотком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 11 ноября прошлого года на месте работы мужчин. Установлено, что в тот вечер россияне выпивали спиртное. Во время застолья обвиняемый схватил молоток и избил им коллегу по голове.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Спустя некоторое время нападавшего задержали и поместили в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело по статье "Убийство" рассмотрит суд.

"В ходе расследования проведен весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что житель Иркутска отрубил сожительнице голову, решив, что в нее вселился инопланетянин.

Происшествия,Следственный комитет,
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