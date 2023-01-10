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52 минуты назад

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены школа и ЛЭП

ТАСС

Фасад и остекление школы, а также линия электропередачи повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены школа и ЛЭП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале.

Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.

Во вторник ВСУ в течение десяти минут выпустили по Донецку 44 ракеты из реактивной системы залпового огня.

Происшествия,Алексей Кулемзин,
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