В Донецке при обстреле ВСУ повреждены школа и ЛЭП

Фасад и остекление школы, а также линия электропередачи повреждены в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка Красный Пахарь в Куйбышевском районе в здании школы №66 нарушены фасад и остекление. Повреждена также линия электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале.
Вследствие повреждения ЛЭП обесточены две котельные, добавил Кулемзин.
Во вторник ВСУ в течение десяти минут выпустили по Донецку 44 ракеты из реактивной системы залпового огня.