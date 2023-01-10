Пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован

Информация о пожаре в разноуровневом складском здании на ул. Добролюбова поступила на пульт спасателей в 13:40. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. К приезду пожарно-спасательных подразделений 233 человека самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, пожар начался в автосервисе, расположенном в указанной постройке. По данным источника Агентства «Москва» в экстренных службах к тушению был привлечен пожарный вертолет. Кроме того московская прокуратура начала проверку по факту возгорания в здании.