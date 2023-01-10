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1 час назад

СМИ: к тушению пожара в здании на северо-востоке Москвы привлекли вертолеты

Елена Прошина

В горящем здании на северо-востоке Москвы произошло обрушение на площади 500 кв. метров. К тушению вылетели два вертолета, сообщает источник РЕН ТВ

СМИ: к тушению пожара в здании на северо-востоке Москвы привлекли вертолеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно о крупном пожаре в здании автосервиса, который находится по адресу: ул. Добролюбова, дом 1. В настоящее время площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, есть угроза распространения огня. Сведений о пострадавших пока нет.

Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти.

Как уточнили в главке МЧС, горящее здание - трехуровневое. По предварительной информации, в нем расположены автосервис, склад с парфюмерной продукцией, а также общежитие, из которого было эвакуировано 233 человека.

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