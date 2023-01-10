В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

В Бурятии дальнобойщик заколол клинком коллегу

Газета.Ru

В Северобайкальске один дальнобойщик убил клинком другого, сообщает СУ СКР по Бурятии.

В Бурятии дальнобойщик заколол клинком коллегу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На территории АЗС полицейские обнаружили большегруз с телом 51-летнего водителя с колото-резаным ранением грудной клетки. В убийстве обвинили другого водителя грузовика.

По данным следствия, вечером 8 января на стоянке в городе Северобайкальске на ночлег припарковались два грузовых автомобиля. Ночью между двумя пьяными водителями разных фур случилась ссора, в ходе потасовки один из мужчин ударил другого клинком в грудь, потерпевший скончался на месте. Его напарник выбил нож из рук нападавшего, обездвижил его, позвонил в полицию и до приезда сотрудников удерживал водителя.

В отношении 37-летнего дальнобойщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Омской области гаишники провели ночь с дальнобойщиком, чтобы спасти его от мороза.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители