В Бурятии дальнобойщик заколол клинком коллегу

В Северобайкальске один дальнобойщик убил клинком другого, сообщает СУ СКР по Бурятии.
На территории АЗС полицейские обнаружили большегруз с телом 51-летнего водителя с колото-резаным ранением грудной клетки. В убийстве обвинили другого водителя грузовика.
По данным следствия, вечером 8 января на стоянке в городе Северобайкальске на ночлег припарковались два грузовых автомобиля. Ночью между двумя пьяными водителями разных фур случилась ссора, в ходе потасовки один из мужчин ударил другого клинком в грудь, потерпевший скончался на месте. Его напарник выбил нож из рук нападавшего, обездвижил его, позвонил в полицию и до приезда сотрудников удерживал водителя.
В отношении 37-летнего дальнобойщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что в Омской области гаишники провели ночь с дальнобойщиком, чтобы спасти его от мороза.