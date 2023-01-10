В Бурятии дальнобойщик заколол клинком коллегу

По данным следствия, вечером 8 января на стоянке в городе Северобайкальске на ночлег припарковались два грузовых автомобиля. Ночью между двумя пьяными водителями разных фур случилась ссора, в ходе потасовки один из мужчин ударил другого клинком в грудь, потерпевший скончался на месте. Его напарник выбил нож из рук нападавшего, обездвижил его, позвонил в полицию и до приезда сотрудников удерживал водителя.