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15 минут назад

На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса

Елена Прошина

Пожар произошел в здании автосервиса на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров. Об этом пишет ТАСС.

На северо-востоке Москвы загорелось здание автосервиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, ЧП произошло по улице Добролюбова, дом 1. В этом здании расположен автосервис. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, есть угроза распространения огня. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти.

Из стоящего рядом здания общежития эвакуируют людей. Сведений о пострадавших пока нет.

«Здание, где начался пожар на улице Добролюбова, разноуровневое. Одна часть административная, там находится общежитие, а в складской части хранится парфюмерная продукция. Людей в целях безопасности эвакуируют из административной части», - рассказал источник в экстренных службах.

На место выехал наряд полиции для оцепления территории и регулировки движения.

Происшествия,МЧС России,
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