В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Жена пожаловалась мужу на любовника и подговорила его на убийство

Lenta.ru

В Индии жена подговорила мужа на убийство любовника, который заставлял ее заниматься проституцией ради денег. Об этом сообщает The Indian Express.

Жена пожаловалась мужу на любовника и подговорила его на убийство
Фото: ShutterstockShutterstock

29-летнюю женщину по имени Рина, ее мужа Ганеша и их приятеля Биджой Кумара из города Бангалор, штат Карнатака, арестовали в связи с убийством, совершенным 2 января. Троицу обвиняют в расправе над 32-летним Нибашишем Полом, чье тело было обнаружено около шоссе на окраине города.

Полиции стало известно, что у матери четверых детей Рины завязался роман с Полом, так как ее супруг страдал алкоголизмом и часто не ночевал дома. Когда Ганеш поехал на работу в родной штат Уттар-Прадеш, женщина перебралась в дом любовника. Однако вскоре он начал пытать ее, требуя денег и заставлял заниматься проституцией. Рина пожаловалась на нового возлюбленного мужу, и они решили убить его.

2 января Ганеш приехал в дом, где жили Рина и Пол, накормил соперника отправленной едой и задушил. После этого мужчина позвонил своему другу Кумару и попросил того приехать, мотивируя это тем, что один из детей плохо себя чувствует. Когда приятель прибыл, Рина и Ганеш рассказали ему о случившемся и показали тело. Сначала Кумар отказался помогать в сокрытии следов преступления, но в итоге решил все же оказать услугу старым друзьям.

Ганеш и Кумар погрузили тело Пола на мотоцикл, отвезли его к оживленной трассе в шести километрах от места убийства и выбросили. После этого Рина с мужем бежали в город Шикарипур. Однако труп обнаружили уже 3 января, а по записям с камер видеонаблюдения следователям удалось установить, что Кумар имел непосредственное отношение к убийству.

Вскоре супругов арестовали и обвинили в убийстве. Биджой Кумар также взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в США женщина расстреляла мужа в День святого Валентина. 30-летняя Даниэль Бьюли утверждала, что сделала это в рамках необходимой самообороны.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители