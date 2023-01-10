Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье

В многоквартирном доме в городе Коломна Московской области взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, ЧП произошло в селе Непецино в Коломне в квартире жилого дома по улице Тимохина, дом 3. По предварительным данным произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
«Взрыв газа прогремел в квартире жилого дома на улице Тимохина. Есть разрушения», - рассказали в экстренных службах.
По данным РИА Новости, в результате взрыва пострадал один человек.
Ранее стало известно, что взрыв газа уничтожил частный дом под Новосибирском. Инцидент произошел в Искитиме 1 января. К приезду пожарных дом из бруса горел по всей площади, произошло полное обрушение. Собственник дома получил ожог.