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15 минут назад

СМИ: в жилом доме в Коломне прогремел взрыв

Елена Прошина

В многоквартирном доме в городе Коломна Московской области взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, ЧП произошло в селе Непецино в Коломне в квартире жилого дома по улице Тимохина, дом 3. По предварительным данным произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

«Взрыв газа прогремел в квартире жилого дома на улице Тимохина. Есть разрушения», - рассказали в экстренных службах.

По данным РИА Новости, в результате взрыва пострадал один человек.

Ранее стало известно, что взрыв газа уничтожил частный дом под Новосибирском. Инцидент произошел в Искитиме 1 января. К приезду пожарных дом из бруса горел по всей площади, произошло полное обрушение. Собственник дома получил ожог.

Происшествия,МЧС России,
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