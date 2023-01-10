Очевидец описал момент взрыва в доме под Коломной

В результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в селе Непецино под Коломной в пострадавшем подъезде выбило все окна и входную дверь. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил очевидец Александр. Он описал момент происшествия и рассказал о первых минутах после взрыва.

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области» Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Собеседник «Ленты.ру» переехал в этот дом недавно. Он купил квартиру именно в том подъезде, где взорвался газ.

«Находились дома, собирали мебель. Вдруг услышали сильный хлопок, как будто, что-то упало с крыши. Потом выбежали на лестничную клетку. Не смогли сначала выйти, потом выбили дверь и вышли», — поделился он.

По словам Александра, в результате взрыва один человек был ранен, его госпитализировали.

Пострадавший мужчина получил термические ожоги, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту, после чего произошел взрыв.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи и криминалисты на месте устанавливают обстоятельства инцидента.