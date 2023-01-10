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1 час назад

Очевидец описал момент взрыва в доме под Коломной

Lenta.ruиещё 11

В результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в селе Непецино под Коломной в пострадавшем подъезде выбило все окна и входную дверь. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил очевидец Александр. Он описал момент происшествия и рассказал о первых минутах после взрыва.

Очевидец описал момент взрыва в доме под Коломной
Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

Собеседник «Ленты.ру» переехал в этот дом недавно. Он купил квартиру именно в том подъезде, где взорвался газ.

«Находились дома, собирали мебель. Вдруг услышали сильный хлопок, как будто, что-то упало с крыши. Потом выбежали на лестничную клетку. Не смогли сначала выйти, потом выбили дверь и вышли», — поделился он.

По словам Александра, в результате взрыва один человек был ранен, его госпитализировали.

Пострадавший мужчина получил термические ожоги, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту, после чего произошел взрыв.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи и криминалисты на месте устанавливают обстоятельства инцидента.

8 января взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском Хасавюрте. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

Происшествия,Следственный комитет,
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