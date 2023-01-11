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43 минуты назад

Водитель телетрапа протаранил самолет в аэропорту "Шереметьево"

Газета.Ruиещё 2

В аэропорту «Шереметьево» водитель телетрапа протаранил самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Водитель телетрапа протаранил самолет в "Шереметьево"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Самолет должен был вылететь в Красноярск в 21:00, однако перед посадкой пассажиров в него врезался телескопический трап («рукав»). Водителя нашли в бессознательном состоянии. Он мог находиться на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения.

Водителя экстренно увезли в реанимацию больницы в Химках. Позже у него диагностировали интоксикацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе двое нетрезвых мужчин забросали патрульный автомобиль ДПС снежками и вступили в потасовку с инспектором.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,ГИБДД,
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