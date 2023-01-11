Водитель телетрапа протаранил самолет в "Шереметьево"

В аэропорту «Шереметьево» водитель телетрапа протаранил самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Самолет должен был вылететь в Красноярск в 21:00, однако перед посадкой пассажиров в него врезался телескопический трап («рукав»). Водителя нашли в бессознательном состоянии. Он мог находиться на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения.

Водителя экстренно увезли в реанимацию больницы в Химках. Позже у него диагностировали интоксикацию.