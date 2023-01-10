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55 минут назад

Сотрудники СК спасли начавшую рожать в ДТП женщину в Москве

Москва24

Сотрудники московского отделения Следственного комитета России спасли жительницу столицы, у которой после случившегося ДТП начались роды в машине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Алексея – супруга женщины.

Сотрудники СК спасли начавшую рожать в ДТП женщину в Москве
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская Москва 24/Евгения Смолянская

По дороге в роддом мужчина проехал на красный сигнал светофора и попал в аварию. Помощь находящейся в машине в момент столкновения женщине оказали сотрудники столичного СК.

"Я остановил ребят из Следственного комитета. Дай бог им здоровья, они отвезли в роддом", – сказал мужчина.

Алексей предположил, что если бы не произошедшее ДТП, ему пришлось бы самостоятельно принимать роды у супруги, поскольку на дороге фиксировался затор.

В настоящее время мать и ребенок находятся в больнице, с ними все в порядке. Новорожденный стал вторым ребенком в семье.

Ранее на станции Московского метрополитена "Марксисткая" жительница столицы родила девочку. В вагоне поезда у беременной начались схватки.

Дежурная по станции вместе с коллегами вызвали скорую помощь и полицию. После этого мать и новорожденную отправили в больницу.

Происшествия,Следственный комитет,
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