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37 минут назад

Россиянин принял женщину за пришельца и обезглавил её

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Если в одном месте оказываются алкоголик и топор, обычно это заканчивается жестью. Иногда на убийство может подтолкнуть ссора, а иногда — белая горячка. Вот и в Иркутске 54-летний мужчина на Новый год повстречался как раз с «белочкой». Увы, с ним в квартире в это время находилась сожительница. В какой-то момент выпивоха решил, что под личиной его возлюбленной прячется инопланетянин.

Россиянин принял женщину за пришельца и обезглавил ее
Фото: Андрей Сизов / unsplashАндрей Сизов / unsplash

Пришельцы только в фильмах бывают добрыми — и то не во всех. Поэтому сибиряк испугался за свою жизнь, схватился за топорик для мяса и решил атаковать «гуманоида» первым. В неадекватном состоянии пьяный мужчина набросился на сожительницу и обезглавил её.

Лишь слегка протрезвев, он понял, что убил не инопланетянина. Тогда убийца набрал дочери и попросил вызвать полицию. На место приехали силовики и задержали мужчину. Сейчас он под стражей.

Всего с 1 по 8 января в Иркутской области произошло шесть убийств. Ещё было семь случаев избиения, которые закончились для потерпевших смертью, рассказали в Следственном комитете.

Ранее мы рассказывали историю о том, как в Тихвине под Петербургом пожилой мужчина отрубил голову своей соседке. В полиции он объяснил убийство тем, что женщина хотела довести его до инфаркта .

Происшествия,Следственный комитет,
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