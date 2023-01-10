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1 час назад

70-летний российский пенсионер погиб из-за вскипевшей воды в батареях

Lenta.ruиещё 2

В Киквидзенском районе Волгоградской области 70-летний мужчина погиб в доме из-за вскипевшей воды в батареях. Тело российского пенсионера обнаружил его сын. Об этом сообщает портал V1.RU.

Российский пенсионер погиб из-за вскипевшей воды в батареях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова отметила, что все произошло на улице Советской в хуторе Калининском.

По словам сына погибшего пожилого мужчины, дверь в дом была плотно закрыта, помещение не проветривалось, запаха газа также не ощущалось

«При этом он уточнил, что в комнатах дома было очень влажно из-за выкипания воды из системы отопления дома, завязанной на газовый котел», — пояснила Буянова.

Она также указала, что газовое оборудование, в том числе отопительный котел, в доме пенсионера были исправны, находились в рабочем состоянии. По предварительной версии, мужчина умер от отравления угарным газом. Точную причину предстоит установить в ходе судебно-медицинского исследования, резюмировала Буянова.

Ранее в Волгоградской области трое мужчин насмерть отравились угарным газом в жилом доме.

Происшествия,Следственный комитет,
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