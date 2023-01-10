В Красноярске пешеход бросился под колеса автобуса

Мужчина бросился под колеса проезжающего автобуса в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Красноярск". Водитель успел затормозить и не наехал на человека.

По предварительным данным, мужчина в неположенном месте неожиданно выбежал на проезжую часть перед маршрутным автобусом и кинулся под колеса. Водитель общественного транспорта вовремя среагировал и остановил автобус, не допустив наезда.

После инцидента пешехода передали специализированной бригаде медиков. Каких-либо травм в результате происшествия у него нет. Мужчине грозит штраф в размере 500 рублей.