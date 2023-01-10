Жилой дом в российском городе треснул от холода

Жилой дом в Новосибирске начал разрушаться из-за сильного холода. Здание в российском городе не выдержало низкой температуры и треснуло по шву, сообщает Telegram-канал «112».

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Дом находится на улице Римского-Корсакова. Владелец одной из квартир в здании утром 10 января позвонил в экстренную службу и заявил, что на него падает потолок. Прибывшие на место сотрудники МЧС и коммунальной службы установили, что на жильца обрушилась штукатурка из-за появившейся на шве трещины.

Экстренные службы объединились, чтобы починить здание. Жильцы дома утверждают, что трещина появилась еще несколько лет назад, однако резко увеличилась с наступлением холодов.