Под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области

В ночь на 10 января под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

По его словам, никто не пострадал, однако зафиксированы различные разрушения в 12 частных домовладениях. Также повреждены два автомобиля и опора электропередачи.

В настоящее время аварийные бригады ведут переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00 10 января.

Ранее в ДНР сообщали, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новый свет и Зугрэс, в результате чего повреждения получили две тепловые электростанции.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.