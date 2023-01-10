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30 минут назад

В результате поджога архива ФСИН уничтожены 800 дел российских заключенных

Lenta.ru

В городе Новокубанск Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в результате чего в пожаре были уничтожены 800 дел бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате поджога архива ФСИН уничтожены 800 дел заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возгорание в одноэтажном здании на Кооперативной улице началось в четыре часа утра 10 января. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и за 20 минут потушили здание. Однако в огне успели сгореть документы.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Здание архива не было оборудовано видеонаблюдением и сигнализацией.

Основная версия произошедшего, рассматриваемая следователями, поджог. Начато расследование.

Происшествия,ФСИН,
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