Мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме

«Жительнице столицы поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что некий мужчина пытался по доверенности оформить на женщину кредит. Однако в банковском отделении пресекли попытку мошенничества и передали информацию в полицию. В дальнейшем гражданку переключили на другого оператора, который выдавал себя за сотрудника Банка России», — сказала Волк.