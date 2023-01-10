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1 час назад

Мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме

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Мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники обманули москвичку на миллионы рублей по старой схеме
Фото: UnsplashUnsplash

«Жительнице столицы поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила, что некий мужчина пытался по доверенности оформить на женщину кредит. Однако в банковском отделении пресекли попытку мошенничества и передали информацию в полицию. В дальнейшем гражданку переключили на другого оператора, который выдавал себя за сотрудника Банка России», — сказала Волк.

В результате девушку убедили в необходимости оформления кредита на себя якобы для опережения афериста. Она получила более 2,3 миллиона рублей и перевела их на «безопасные» счета. Лжебанкиры обещали в дальнейшем погасить займ, но перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Как сообщили в пресс-службе МВД, шестерых подозреваемых задержали на территориях Республики Татарстан, Московской, Омской и Новосибирской областей. Они арестованы и проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве раскрыта схема мошенничества с использованием базы покупателей лекарств. Злоумышленники получили доступ к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Банк России,
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