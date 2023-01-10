Брат Артура Смольянинова Емельян Николаев отбывает 18-летний срок в исправительной колонии строгого режима за жестокое убийство. Об этом пишет RT.

Единоутробный брат (у братьев одна мать, но разные отцы - прим. ред.) актера Емельян, известен в криминальном мире как Ян Лютик (от «лютый»). Мужчина придерживается националистических взглядов. Николаев вместе с группой единомышленников нападал на людей других национальностей с ножами.

В 2012 году он был приговорен к 18 годам заключения с ограничением свободы на два года после освобождения за убийство гражданина Армении. Николаев вместе с единомышленниками нанес жертве 11 колотых ран и украл сумку и 4 тыс. рублей.