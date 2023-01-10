В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
29 минут назад

СМИ: Брат Смольянинова отбывает срок за жестокое убийство

Елена Прошина

Брат Артура Смольянинова Емельян Николаев отбывает 18-летний срок в исправительной колонии строгого режима за жестокое убийство. Об этом пишет RT.

Единоутробный брат (у братьев одна мать, но разные отцы - прим. ред.) актера Емельян, известен в криминальном мире как Ян Лютик (от «лютый»). Мужчина придерживается националистических взглядов. Николаев вместе с группой единомышленников нападал на людей других национальностей с ножами.

В 2012 году он был приговорен к 18 годам заключения с ограничением свободы на два года после освобождения за убийство гражданина Армении. Николаев вместе с единомышленниками нанес жертве 11 колотых ран и украл сумку и 4 тыс. рублей.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Смольянинова, за его антироссийские высказывания. Актер заявил, что если бы воевал, то «только на стороне Украины». Артист добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», даже если большая ее часть «превратится в радиоактивный пепел».

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители