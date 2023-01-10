Брат Артура Смольянинова Емельян Николаев отбывает 18-летний срок в исправительной колонии строгого режима за жестокое убийство. Об этом пишет RT.
Единоутробный брат (у братьев одна мать, но разные отцы - прим. ред.) актера Емельян, известен в криминальном мире как Ян Лютик (от «лютый»). Мужчина придерживается националистических взглядов. Николаев вместе с группой единомышленников нападал на людей других национальностей с ножами.
В 2012 году он был приговорен к 18 годам заключения с ограничением свободы на два года после освобождения за убийство гражданина Армении. Николаев вместе с единомышленниками нанес жертве 11 колотых ран и украл сумку и 4 тыс. рублей.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Смольянинова, за его антироссийские высказывания. Актер заявил, что если бы воевал, то «только на стороне Украины». Артист добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», даже если большая ее часть «превратится в радиоактивный пепел».