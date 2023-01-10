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27 минут назад

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО

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Один из пострадавших при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава России 10 января.

Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСССледственный комитет РФ / ТАСС

Согласно оперативным данным, еще двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести, еще один взрослый и двое детей — в состоянии легкой степени тяжести. На помощь пострадавшим вылетели два вертолета санитарной авиации.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

Предварительной причиной авиакатастрофы названо обледенение самолета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Происшествия,Минздрав РФ,
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