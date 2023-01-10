RT: брат Артура Смольянинова осужден за жестокое убийство

Уточняется, что единоутробный брат актера Емельян Николаев находится в исправительной колонии строгого режима. Мужчина придерживается националистических взглядов и вместе с сообщниками нападал на людей других национальностей.

Согласно информации издания, в 2012 году Николаев приговорен к 18 годам заключения с ограничением свободы на два года после освобождения после того, как убил гражданина Армении и украл у него сумку и деньги. В материалах дела указано, что брат Смольянинова с единомышленниками нанесли мужчине 11 колотых ран.