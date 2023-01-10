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31 минуту назад

RT: брат Артура Смольянинова осужден за жестокое убийство

Газета.Ru

Согласно сообщению Telegram-канала RT, брат актера Артура Смольянинова отбывает тюремный срок за жестокое убийство человека.

Уточняется, что единоутробный брат актера Емельян Николаев находится в исправительной колонии строгого режима. Мужчина придерживается националистических взглядов и вместе с сообщниками нападал на людей других национальностей.

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Согласно информации издания, в 2012 году Николаев приговорен к 18 годам заключения с ограничением свободы на два года после освобождения после того, как убил гражданина Армении и украл у него сумку и деньги. В материалах дела указано, что брат Смольянинова с единомышленниками нанесли мужчине 11 колотых ран.

Происшествия,Видео,Артур Смольянинов,
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