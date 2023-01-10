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38 минут назад

В Уральском политехническом колледже произошел пожар

Никита Бородкин

В Уральском политехническом колледже в центре Екатеринбурга произошел пожар с сильным задымлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге эвакуировали загоревшийся колледж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило спасателям в 10:16 по местному времени (08:16 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что из подвального помещения колледжа идет густой черный дым. Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Поиск очага пожара и его тушение были осложнены сильным задымлением.

На месте работают 45 человек личного состава и 14 единиц техники — к 08:56 мск открытое горение удалось ликвидировать. Звенья газодымозащитной службы провели поэтажную проверку здания, на месте развернут оперативный штаб для координации сил и средств спасателей.

Напомним, что 5 января в Чебоксарах произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате которого пострадали 17 жильцов, в том числе восемь детей. Всего спасатели вывели из дома 26 человек, открытое горение удалось ликвидировать на площади в 30 квадратных метров.

На следующий день одна из пострадавших, 19-летняя девушка, скончалась от отравления продуктами горения. Как сообщали в Следственном комитете по Чувашии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Происшествия,Следственный комитет,
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