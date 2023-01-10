«Поступил звонок»: Кучера об инциденте с самолетом в Индии

Телеведущий Оскар Кучера, оказавшийся среди пассажиров самолета Azur Air, совершившего экстренную посадку из-за сообщения о бомбе, рассказал журналистам, что лайнеру пришлось приземлиться на базе ВВС Индии. Об этом пишут «Известия».
Самолет Azur Air, 9 января направлявшийся из Москвы в Гоа, совершил вынужденную посадку в штате Гуджарат. Неизвестные сообщили о минировании лайнера.
После приземления россиян встретило множество военных с автоматами.
«Мы пролетели уже шесть часов, и командир корабля объявил, что мы должны резко приземлиться неизвестно где. <…> Мы спрашиваем: «Где?». Никто не знает. Когда мы приземлились командир сказал, что сам не понимает, где мы находимся», - отметил телеведущий.
По словам Кучеры, самолет достаточно долго «крутился» над местом посадки
«Поступил звонок, что на борту нашего самолета бомба. Нам этого не сказали, естественно. Мы в неведении пребывали и уже узнали после», - отметил он.
Багаж и самих пассажиров долго досматривали. Взрывчатку на борту, по его словам, в итоге не нашли.
«Нас всех выстроили в линию, после этого начали досматривать, сначала первый раз, на улице, потом в здании аэропорта, <…> в итоге мы находимся здесь уже 13 часов», - рассказал Кучера.
Он добавил, что индийцы отнеслись к россиянам замечательно.