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48 минут назад

«Нас выстроили в линию»: Кучера раскрыл подробности инцидента с самолетом в Индии

Мария Иванова

Телеведущий Оскар Кучера, оказавшийся среди пассажиров самолета Azur Air, совершившего экстренную посадку из-за сообщения о бомбе, рассказал журналистам, что лайнеру пришлось приземлиться на базе ВВС Индии. Об этом пишут «Известия».

«Поступил звонок»: Кучера об инциденте с самолетом в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет Azur Air, 9 января направлявшийся из Москвы в Гоа, совершил вынужденную посадку в штате Гуджарат. Неизвестные сообщили о минировании лайнера.

После приземления россиян встретило множество военных с автоматами.

«Мы пролетели уже шесть часов, и командир корабля объявил, что мы должны резко приземлиться неизвестно где. <…> Мы спрашиваем: «Где?». Никто не знает. Когда мы приземлились командир сказал, что сам не понимает, где мы находимся», - отметил телеведущий.

По словам Кучеры, самолет достаточно долго «крутился» над местом посадки

«Поступил звонок, что на борту нашего самолета бомба. Нам этого не сказали, естественно. Мы в неведении пребывали и уже узнали после», - отметил он.

Багаж и самих пассажиров долго досматривали. Взрывчатку на борту, по его словам, в итоге не нашли.

«Нас всех выстроили в линию, после этого начали досматривать, сначала первый раз, на улице, потом в здании аэропорта, <…> в итоге мы находимся здесь уже 13 часов», - рассказал Кучера.

Он добавил, что индийцы отнеслись к россиянам замечательно.

Происшествия,Оскар Кучера,
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