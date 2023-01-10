«Поступил звонок»: Кучера об инциденте с самолетом в Индии

«Мы пролетели уже шесть часов, и командир корабля объявил, что мы должны резко приземлиться неизвестно где. <…> Мы спрашиваем: «Где?». Никто не знает. Когда мы приземлились командир сказал, что сам не понимает, где мы находимся», - отметил телеведущий.