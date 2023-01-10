В Екатеринбурге эвакуировали загоревшийся колледж

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского политехнического колледжа, из него эвакуировались сто человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области.
«Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – рассказали там.
Пожар начался в одиннадцатом часу утра: в здании сработала сигнализация, затем из подвала повалил густой дым. На место приехали 45 пожарных с 14 единицами спецтехники. Они начали проверять каждый этаж колледжа и проводить тактическую вентиляцию.
Через полчаса распространение огня удалось локализовать на площади 10 кв. метров. Еще через 12 минут огонь был потушен. О пострадавших пока неизвестно. Колледж расположен на проспекте Ленина в микрорайоне Втузгородок.
Очевидцы сообщают о большом количестве пожарных машин, замечены кареты скорой помощи. «ФедералПресс» напоминает, что ранее в Екатеринбурге произошел пожар на парковке детской поликлиники, тогда из здания выбежали 300 медиков и пациентов.