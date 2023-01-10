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1 час назад

В Екатеринбурге эвакуировали загоревшийся колледж

РИА "ФедералПресс"иещё 4

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского политехнического колледжа, из него эвакуировались сто человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге эвакуировали загоревшийся колледж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – рассказали там.

Пожар начался в одиннадцатом часу утра: в здании сработала сигнализация, затем из подвала повалил густой дым. На место приехали 45 пожарных с 14 единицами спецтехники. Они начали проверять каждый этаж колледжа и проводить тактическую вентиляцию.

Через полчаса распространение огня удалось локализовать на площади 10 кв. метров. Еще через 12 минут огонь был потушен. О пострадавших пока неизвестно. Колледж расположен на проспекте Ленина в микрорайоне Втузгородок.

Очевидцы сообщают о большом количестве пожарных машин, замечены кареты скорой помощи. «ФедералПресс» напоминает, что ранее в Екатеринбурге произошел пожар на парковке детской поликлиники, тогда из здания выбежали 300 медиков и пациентов.

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