В Екатеринбурге эвакуировали загоревшийся колледж

В Екатеринбурге загорелось здание Уральского политехнического колледжа, из него эвакуировались сто человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области.

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«Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», – рассказали там.

Пожар начался в одиннадцатом часу утра: в здании сработала сигнализация, затем из подвала повалил густой дым. На место приехали 45 пожарных с 14 единицами спецтехники. Они начали проверять каждый этаж колледжа и проводить тактическую вентиляцию.

Через полчаса распространение огня удалось локализовать на площади 10 кв. метров. Еще через 12 минут огонь был потушен. О пострадавших пока неизвестно. Колледж расположен на проспекте Ленина в микрорайоне Втузгородок.