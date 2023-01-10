В российском регионе нашли мертвой семью пенсионеров

В Златоусте Челябинской области нашли мертвой в квартире семейную пару пенсионеров. Об этом рассказали Ura.ru в поисково-спасательной службе российского региона.

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Ее представители пояснили, что о пропаже россиян в полицию сообщили родственники. По их словам, пенсионеры перестали выходить на связь с 1 января.

«Они не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь — 60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — отметили в поисковой службе.

Также выяснилось, что металлическая входная дверь в их квартиру была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Следователи начали устанавливать все обстоятельства случившегося.