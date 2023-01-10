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36 минут назад

Убийцу экс-премьера Японии признали вменяемым

Елена Прошина

В Японии признали вменяемым Тэцуя Ямагами, который застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ. К такому выводу пришла принудительная психиатрическая экспертиза, которая проводилась с июля прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На основании экспертизы теперь Ямагами переведен из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара. До 13 января ему предъявят обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Напомним, Синдзо Абэ был убит во время предвыборного митинга 8 июля. Ямагами выстрелил ему в спину, использовав для этого многоствольное стрелковое оружие, которое сам сделал. Преступник был схвачен на месте.

На допросах он заявил, что убил экс-премьера, т.к. был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, как он считал, испортила ему жизнь, обанкротив его семью. В настоящее время в отношении организации ведется расследование.

Происшествия,Синдзо Абэ,
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