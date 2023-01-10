Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Норильске

Самолет авиакомпании NordStar рейса Норильск — Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед взлетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (5:00 мск). Воздушное судно выкатилось за пределы полосы во время выполнения разворота к исполнительному старту. Сейчас борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.
Всего на борту находились шесть членов экипажа и 116 пассажиров. Сейчас люди размещены в здании аэропорта. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что в воскресенье, 8 января, самолет авиакомпании «Победа» врезался в сугроб при попытке взлета в аэропорту Перми, выкатившись за пределы полосы. Пассажирам рейса пришлось ждать, пока к ним доберутся специалисты экстренных служб и вызволят их из попавшего в аварию воздушного судна. В инциденте никто не пострадал.