Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Норильске

Самолет авиакомпании NordStar рейса Норильск — Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед взлетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (5:00 мск). Воздушное судно выкатилось за пределы полосы во время выполнения разворота к исполнительному старту. Сейчас борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Всего на борту находились шесть членов экипажа и 116 пассажиров. Сейчас люди размещены в здании аэропорта. О пострадавших не сообщается.