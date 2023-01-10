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1 час назад

В российском аэропорту у самолета Cessna при посадке лопнуло шасси

Lenta.ru

В аэропорту Хабаровска у самолета Cessna при посадке лопнуло колессо на шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В российском аэропорту у самолета Cessna при посадке лопнуло шасси
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его данным, на борту легкомоторного самолета находились два члена экипажа, они не пострадали. В настоящее время Cessna готовятся эвакуировать с взлетно-посадочной полосы.

В Telegram-канале Хабаровских авиалиний сообщается, что из-за ЧП в российском аэропорту закрыли одну из полос. В связи с этим другое воздушное судно, которое следовало по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, отправили на запасной аэродром. В Khabavia не представили информацию о пострадавших в результате ЧП.

9 января самолет с пассажирами потерпел крушение в Ненецком автономном округе из-за обледенения. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

Происшествия,Хабаровский аэропорт,
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