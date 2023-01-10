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1 час назад

Двое россиян пришли в гости к знакомому и забили его до смерти

Lenta.ru

В Биробиджане двое россиян задержаны по подозрению в расправе над своим знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Двое россиян пришли в гости к знакомому и забили его до смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, злоумышленники пришли в гости к своей жертве в ночь на 2 января. После совместного распития алкоголя и празднования наступившего нового года между мужчинами произошла ссора. Гости набросились на хозяина квартиры и принялись избивать его руками и ногами. В результате обвиняемые до смерти забили свою жертву.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемые на время расследования отправлены в СИЗО.

30 декабря 2022 года сообщалось, что в Удмуртии судят 32-летнего мужчину, забившего отца металлической тростью после ссоры.

Происшествия,Следственный комитет,
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