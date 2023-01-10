Двое россиян пришли в гости к знакомому и забили его до смерти

В Биробиджане двое россиян задержаны по подозрению в расправе над своим знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России ( СКР ).

По данным следствия, злоумышленники пришли в гости к своей жертве в ночь на 2 января. После совместного распития алкоголя и празднования наступившего нового года между мужчинами произошла ссора. Гости набросились на хозяина квартиры и принялись избивать его руками и ногами. В результате обвиняемые до смерти забили свою жертву.