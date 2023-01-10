Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом прошлого года экс-премьера страны Синдзо Абэ, признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года. В связи с этим он переведен из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара, сообщил во вторник телеканал TBS.

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Ожидается, что Ямагами до 13 января будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Бывший военный моряк 8 июля прошлого года выстрелом в спину убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе главного японского острова Хонсю. Ямагами использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое он сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.