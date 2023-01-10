В аэропорту Хабаровска при посадке самолета лопнуло шасси

Воздушное судно получило повреждение при посадке в хабаровском аэропорту , у самолета лопнуло шасси. Аэропорт закрыли, сообщается во вторник в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту лопнуло колесо на шасси", - говорится в сообщении.

Аэродром в Хабаровске закрыт до 15:00 по местному времени (08:00 мск). Сообщается также, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань - Хабаровск, сейчас из-за этого возвращается на побережье Татарского пролива, на запасной аэродром.