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31 минуту назад

В аэропорту Хабаровска при посадке самолета лопнуло шасси

ТАССиещё 1

Воздушное судно получило повреждение при посадке в хабаровском аэропорту, у самолета лопнуло шасси. Аэропорт закрыли, сообщается во вторник в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

В аэропорту Хабаровска при посадке самолета лопнуло шасси
Фото: ТАССТАСС

"При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту лопнуло колесо на шасси", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и подробностях ЧП не приводится.

Аэродром в Хабаровске закрыт до 15:00 по местному времени (08:00 мск). Сообщается также, что самолет, выполняющий рейс 468 по маршруту Советская Гавань - Хабаровск, сейчас из-за этого возвращается на побережье Татарского пролива, на запасной аэродром.

Происшествия,Хабаровский аэропорт,
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