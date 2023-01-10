Российский самолет проверили в Индии после сообщений о бомбе

Никаких подозрительных предметов на борту самолета Москва - Гоа российской авиакомпании Azur Air не было обнаружено. Как сообщили источники телеканалу NDTV, самолет может вылететь в пункт назначения после 10:30 (8:00 мск).

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"Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа сегодня с 10:30 до 11:00", - сказал собеседник телеканала.

Также отмечается, что Служба национальной безопасности провела тщательный обыск самолета и багажа. 9 января самолет Azur air, направлявшийся из Москвы в Гоа, был вынужден совершить экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании.