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47 минут назад

NDTV: на борту самолета Москва - Гоа не нашли подозрительных устройств

Газета.Ruиещё 7

Никаких подозрительных предметов на борту самолета Москва - Гоа российской авиакомпании Azur Air не было обнаружено. Как сообщили источники телеканалу NDTV, самолет может вылететь в пункт назначения после 10:30 (8:00 мск).

Российский самолет проверили в Индии после сообщений о бомбе
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа сегодня с 10:30 до 11:00", - сказал собеседник телеканала.

Также отмечается, что Служба национальной безопасности провела тщательный обыск самолета и багажа. 9 января самолет Azur air, направлявшийся из Москвы в Гоа, был вынужден совершить экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании.

Позже стало известно, что на борту самолета Azur air, который совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат, находился российский артист Оскар Кучера. Посадка была произведена из-за сообщения о минировании борта. Кучера поделился информацией с подписчиками в социальной сети.

Происшествия,Оскар Кучера,
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