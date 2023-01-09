Стала известна причина падения Ан-2 в НАО

«Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек – два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», – сообщили в экстренных службах.