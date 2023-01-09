Стала известна причина падения Ан-2 в НАО

Пресс-служба объединенного Нарьян-марского авиаотряда назвала вероятную причину падения самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Согласно сообщению пресс-службы, разбившийся Ан-2 не смог совершить посадку в посёлке Каратайка из-за погодных условий и попытался уйти на запасной аэродром в Варандей.
«В 13:20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь» – сообщили в пресс-службе.
9 декабря в Ненецком автономном округе упал самолёт Ан-2 с пассажирами на борту. В ходе крушения погибли два человека.
«Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек – два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», – сообщили в экстренных службах.