Защита Арашуковых обжаловала пожизненные приговоры по делу об убийствах

Адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк рассказал РИА Новости, что защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор о пожизненном заключении по делу об убийствах.

По словам правозащитника, адвокаты еще не получили полный текст приговора, так как его огласили перед Новым годом. 27 января Мосгорсуд приговорил отца и сына Арашуковых к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Экс-сенатора признали виновным в организации убийства зампредседателя карачаево-черкесского молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. На прошлых заседаниях Арашуковы полностью отрицали свою вину.