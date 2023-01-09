В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
10 минут назад

Защита Арашуковых обжаловала пожизненные приговоры по делу об убийствах

Газета.Ruиещё 1

Адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк рассказал РИА Новости, что защита бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор о пожизненном заключении по делу об убийствах.

Защита Арашуковых обжаловала пожизненные приговоры по делу об убийствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с коллегами подали жалобы на приговор", - рассказал он.

По словам правозащитника, адвокаты еще не получили полный текст приговора, так как его огласили перед Новым годом. 27 января Мосгорсуд приговорил отца и сына Арашуковых к пожизненному заключению по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. Экс-сенатора признали виновным в организации убийства зампредседателя карачаево-черкесского молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также в избиении свидетеля убийства. На прошлых заседаниях Арашуковы полностью отрицали свою вину.

Происшествия,Владимир Постанюк,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители