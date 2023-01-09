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12 минут назад

ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина

Lenta.ru

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне ВСУ россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении него возбудили дело о госизмене.

По данным спецслужбы, в течение 2022 года фигурант неоднократно пытался попасть на территорию Украины через Беларусь, однако это ему не удалось.

1 ноября сообщалось, что в Красноярске начался суд над россиянином, собиравшимся вступить в ряды ВСУ.

Происшествия,ФСБ,
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