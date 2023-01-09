Пропавшую мать двоих детей нашли задушенной на крыше многоэтажки

В Барнауле обнаружили задушенной пропавшую 38-летнюю местную жительницу — Елену Падун. В убийстве подозревают ее бывшего супруга Константина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, убийство произошло в ночь с 4 на 5 января. У пары произошел конфликт из-за жилищного вопроса. По предварительным данным, экс-супруг не хотел выезжать из квартиры. Во время ссоры он задушил Падун. Затем мужчина решил скрыть следы своего преступления и перенес тело женщины на крышу жилого дома, где присыпал его снегом, и избавился от ее вещей и телефона.

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В четверг, 5 января, близкие Падун забили тревогу, поскольку не могли с ней связаться и на работу она не выходила. При этом ее экс-супруг говорил, что его бывшая жена и раньше пропадала на несколько дней, выпивала, а затем возвращалась. Дети погибшей подтвердили, что накануне пропажи их мать употребляла алкогольные напитки. Падун начали искать.

Спустя несколько дней, по словам брата Падун, мужчина сам признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Он отметил, что решение жилищного вопроса у разведенной пары уже шло к завершению и в ближайшее время они должны были разъехаться, поэтому он не понимает, что могло привести к такому развитию событий. Также брат Падун рассказал, что экс-супруг сестры «был вполне адекватным, не пил и работал на стройке», но имел «достаточно сложный и скандальный характер».

На данный момент мужчину задержали. Но он отказывается признавать свою вину и сотрудничать со следствием. В связи с этим следователям предстоит провести проверку и комплекс мер по сбору и закреплению доказательной базы. На это время мужчину намерены заключить под стражу, соответствующее ходатайство в суд уже готовится. При этом уже известно, что за последний год Падуны регулярно звонили в полицию и обвиняли друг друга в насилии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.