Появились подробности крушения самолета с пассажирами в НАО

Самолет Ан-2 потерпел аварию в Ненецком автономном округе из-за обледенения. По предварительным данным, пострадали шесть человек, двое из них погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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Отмечается, что авария произошла в 10 км от поселка Каратайка. На борту воздушного судна находились 12 человек: два члена экипажа и 10 пассажиров.

По словам источника, одному из пассажиров удалось дозвониться до экстренных служб. Спасатели отправились на место ЧП.

Собеседник агентства добавил, что одним из погибших в аварии оказался пилот.

В региональном МЧС пояснили, что самолет совершал рейс по маршруту Нарьян-Мар - Каратайка - Варандей - Нарьян-Мар.