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11 минут назад

Массовая драка в московском ресторане попала на видео

Елена Прошина

В московском ресторане на Ходынском бульваре произошла массовая драка

Массовая драка произошла между посетителями столичного ресторана на Ходынском бульваре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, посетители за двумя столиками устроили перепалку, которая переросла в массовую драку. В ходе потасовки участники конфликта пустили в ход всё, что оказалось под рукой – посуду, стаканы и мебель.

После погрома в ресторане дебоширы продолжили конфликт на улице. Там выяснилось, что один из участников конфликта оказался вооружен пистолетом. До приезда полиции часть правонарушителей смогла скрыться на такси – в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников конфликта.

Ранее после драки на новогоднем корпоративе в Москве были задержаны более десяти человек.

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