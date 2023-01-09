Массовая драка в московском ресторане попала на видео

В московском ресторане на Ходынском бульваре произошла массовая драка

Массовая драка произошла между посетителями столичного ресторана на Ходынском бульваре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, посетители за двумя столиками устроили перепалку, которая переросла в массовую драку. В ходе потасовки участники конфликта пустили в ход всё, что оказалось под рукой – посуду, стаканы и мебель.

После погрома в ресторане дебоширы продолжили конфликт на улице. Там выяснилось, что один из участников конфликта оказался вооружен пистолетом. До приезда полиции часть правонарушителей смогла скрыться на такси – в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности участников конфликта.