Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере тело младенца. Об этом в понедельник, 9 января, пишет БрянскToday.
Уточняется, что мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля Гостиный дом в Фокинском районе. Он был завернут в мусорный пакет.
«Видимо, ребеночек погиб от холода», — приводит издание слова очевидца.
В декабре в другом российском городе — Калининске Саратовской области — в лесополосе нашли тело младенца. Сообщалось, что в полицию обратилась одна из горожанок. Она попросила проверить 37-летнюю знакомую, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.
Еще один похожий инцидент произошел в сентябре. На западе Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело недоношенного мальчика примерно пяти месяцев.