Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере тело младенца. Об этом в понедельник, 9 января, пишет БрянскToday.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уточняется, что мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля Гостиный дом в Фокинском районе. Он был завернут в мусорный пакет.

«Видимо, ребеночек погиб от холода», — приводит издание слова очевидца.

В декабре в другом российском городе — Калининске Саратовской области — в лесополосе нашли тело младенца. Сообщалось, что в полицию обратилась одна из горожанок. Она попросила проверить 37-летнюю знакомую, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.