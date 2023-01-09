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1 час назад

Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере

Lenta.ru

В Брянске местные жители нашли в мусорном контейнере тело младенца. Об этом в понедельник, 9 января, пишет БрянскToday.

Завернутое в пакет тело российского младенца нашли в мусорном контейнере
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уточняется, что мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля Гостиный дом в Фокинском районе. Он был завернут в мусорный пакет.

«Видимо, ребеночек погиб от холода», — приводит издание слова очевидца.

В декабре в другом российском городе — Калининске Саратовской области — в лесополосе нашли тело младенца. Сообщалось, что в полицию обратилась одна из горожанок. Она попросила проверить 37-летнюю знакомую, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.

Еще один похожий инцидент произошел в сентябре. На западе Москвы в мусорном контейнере обнаружили тело недоношенного мальчика примерно пяти месяцев.

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