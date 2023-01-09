Самолет с пассажирами упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2 с пассажирами на борту. Согласно предварительной информации, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек – два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», – рассказали в экстренных службах.
Там также добавили, что на месте крушения самолёта работают спасатели.
В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Как уточнили в экстренных службах, самолёт следовал из Учкара в Нариман.
Ранее в сети появилось видео крушения самолёта с российскими священниками рядом с рекой Мана в Красноярском крае.