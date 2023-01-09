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34 минуты назад

Ан-2 с пассажирами упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе

Елена Прошина

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2 с пассажирами на борту. Согласно предварительной информации, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Самолет с пассажирами упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе
Фото: CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2

«Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек – два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб. По предварительным данным, погибли двое», – рассказали в экстренных службах.

Там также добавили, что на месте крушения самолёта работают спасатели.

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В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Как уточнили в экстренных службах, самолёт следовал из Учкара в Нариман.

Ранее в сети появилось видео крушения самолёта с российскими священниками рядом с рекой Мана в Красноярском крае.

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