Сотрудники силовых структур обнаружили в центре Мелитополя схрон с боеприпасами, сообщают СМИ.
Как рассказал представитель силовых структур РИА «Новости», в заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Обнаруженные боеприпасы специалисты намерены уничтожить на полигоне.
Ранее ВС России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования был нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.