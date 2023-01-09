В центре Мелитополя обнаружили схрон с боеприпасами

Как рассказал представитель силовых структур РИА «Новости», в заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету. Также был обнаружен ящик с инженерными машинками для дистанционного контактного подрыва. Обнаруженные боеприпасы специалисты намерены уничтожить на полигоне.