Двух школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки в российском городе

В Улан-Удэ, в Республике Бурятия, двух девочек-подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома на Ключевской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Знакомый с ситуацией источник телеканала пояснил, что школьницы приехали в Улан-Удэ из поселка Исинги. Других сведений о погибших нет.

По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников.