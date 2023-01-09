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40 минут назад

Житель Саяногорска убил бывшую жену и покончил с собой в новогоднюю ночь

Газета.Ru

В Саяногорске обнаружили тела 38-летней женщины и ее бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Россиянин убил бывшую жену и покончил с собой в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибших нашли 1 января текущего года в квартире россиянки. Установлено, что в ночь на 1 января женщина встречала Новый год со своими знакомыми и дочерью.

По версии следствия, около двух часов ночи к потерпевшей пришел ее бывший муж и между экс-супругами завязалась ссора. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и несколько раз ударил женщину в туловище и шею. В результате полученных ран россиянка скончалась на месте.

После этого мужчина вышел из квартиры и поехал к родителям убитой. Там россиянин совершил суицид.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что житель Костромской области зарезал 73-летнюю жену приятеля, которая попыталась выгнать его из дома.

Происшествия,Следственный комитет,
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