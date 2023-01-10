Россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей

В Иркутске телефонные мошенники похитили у 61-летнего местного жителя более 13 миллионов рублей, сообщает «АиФ».

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По данным издания, месяц назад потерпевшему позвонили аферисты и заявили, что они из полиции. «Правоохранители» рассказали фигуранту, что с его счета неизвестный совершает переводы в другую страну. Для того, чтобы вернуть деньги, жертву попросили взять кредиты в разных банках на максимальную сумму и перевести на определенный счет. Пенсионер последовал указаниям обманщиков и отправил им миллионы.

Отмечается, что три миллиона были личными накоплениями пожилого мужчины. Он понял, что попался в ловушку мошенников, когда они стали его просить продать недвижимость и отдать им эти деньги.