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1 час назад

61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

В Иркутске телефонные мошенники похитили у 61-летнего местного жителя более 13 миллионов рублей, сообщает «АиФ».

Россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, месяц назад потерпевшему позвонили аферисты и заявили, что они из полиции. «Правоохранители» рассказали фигуранту, что с его счета неизвестный совершает переводы в другую страну. Для того, чтобы вернуть деньги, жертву попросили взять кредиты в разных банках на максимальную сумму и перевести на определенный счет. Пенсионер последовал указаниям обманщиков и отправил им миллионы.

Отмечается, что три миллиона были личными накоплениями пожилого мужчины. Он понял, что попался в ловушку мошенников, когда они стали его просить продать недвижимость и отдать им эти деньги.

Ранее в Москве брачного афериста осудили на пять лет за обман трех женщин на 23 миллиона рублей.

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